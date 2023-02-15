На Украине тревога: русские воздушные шары зависли над Киевом

В небе над Киевом появились воздушные аппараты, которые «принесло» с востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в экстренном заявлении сообщает Киевская городская администрация.

«В небе над Киевом выявлены вражеские воздухоплавательные цели. В связи с этим может работать ПВО и авиация. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях», – говорится в публикации.

Сообщается, что ещё один воздушный объект приближается к украинской столице с севера, со стороны Бровар.

Напомним, вчера представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что в небе над Украиной замечены воздушные шары, запущенные с территории России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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