Всё, что готовили для наступления, брошено под Угледар и Бахмут – украинский депутат

Затягивание странами НАТО новых поставок тяжёлых вооружений привело к тому, что Украина вынуждена направить все подготовленные к весеннему наступлению резервы для обороны Марьинки, Угледара и Бахмута (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

«К сожалению, мы вынуждены использовать резервы даже в оборонных операциях, используя тех людей и то оружие и вооружение, которые в принципе держали для наступления – ситуация такая. Но как раз наличие ресурса, резерва – и личного состава, и сил и средств поражения, артиллерии, бронетехники – если этого нет в резерве, то у тебя шансов на наступление и на победу просто нет», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Ранее ВСУ не исключили «тактического отступления» из Артемовска.

Симферополь, Валентин Карамазов

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