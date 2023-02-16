Переполох в Армянске: власти просят сохранять спокойствие

Жителей северной части Крыма напугал взрыв, прозвучавший в районе Армянска. Власти завили, что поводов для беспокойства нет.
«Севернее города наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов. Просим доверять только официальным источникам информации», – прокомментировал ситуацию помощник главы РК Олег Крючков.
Напомним, ранее губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в зоне Севастополя над морем сбиты 2 БПЛА, еще несколько – в акватории Республики Крым.
Армянск, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube