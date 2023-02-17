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NewDayNews.ru

Пятница, 17 февраля 2023, 17:07 мск

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Премьер Нидерландов дал зарок молчать о поставках истребителей Киеву

Фото: lockheedmartin.com

Нидерланды обозначили свою позицию о поддержке поставок истребителей Украине, однако больше ничего не скажут по этому поводу, пока не узнают об окончательном коллективном решении союзников

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ на очередную просьбу президента Владимира Зеленского о поставке боевых самолётов Украине.

«Мы раньше видели, когда достигали решений по танкам и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил, потому что это может не помочь достичь решения», – сказал Рютте.

Напомним, ранее Нидерланды заявили, что готовы поставить Украине истребители F-16.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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