Премьер Нидерландов дал зарок молчать о поставках истребителей Киеву

Нидерланды обозначили свою позицию о поддержке поставок истребителей Украине, однако больше ничего не скажут по этому поводу, пока не узнают об окончательном коллективном решении союзников

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ответ на очередную просьбу президента Владимира Зеленского о поставке боевых самолётов Украине.

«Мы раньше видели, когда достигали решений по танкам и самоходной артиллерии. Будем верить, что удастся это решить, как это удалось с танками. Будем считать, что будут поставки и тренировки, но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил, потому что это может не помочь достичь решения», – сказал Рютте.

Напомним, ранее Нидерланды заявили, что готовы поставить Украине истребители F-16.

Симферополь, Валентин Карамазов

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