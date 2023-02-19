Представитель Зеленского анонсировал трёхдневную непрерывную ракетную атаку Украины

22, 23 и 24 февраля следует ожидать непрерывных воздушных атак со стороны РФ с применением ракет и БПЛА.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, у РФ якобы «уже остаётся критически мало ракет», однако недавно Россия получила несколько сотен иранских беспилотников Shahed.

Он также добавил, что «на линии фронта будет обострение», вызванное применением ВС РФ авиации «в огромных масштабах».

Между тем, сам Зеленский ранее назвал «кремлёвской пропагандой» информацию о возможном массированном применении российской армией бомбардировочной авиации против украинских объектов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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