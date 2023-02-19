Украинская разведка пугает Байдена ядерным срывом его визита в Варшаву

В России начинаются масштабные учения стратегических ядерных сил, «чтобы сорвать визит Байдена в Польшу».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила украинская разведка (ГУР).
По информации ГУР, «подтверждается подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования».
Также на авиабазе «Тамбов» развернут «вспомогательный пункт управления командования дальней авиации».
«Такие действия военно-политического руководства России, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины», – говорится в пресс-релизе ГУР.
Напомним, 21 февраля президент Байден собирается «послать сигнал Путину и народу России». Сделает он это во время своего визита в Польшу.
Симферополь, Валентин Карамазов
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