Только 50 танков, и только в апреле – западные СМИ огорчили Зеленского

Украина получит к апрелю только пятьдесят западных танков из более чем трёхсот обещанных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на военных из штаба НАТО сообщила The Sunday Times.

Сообщается, что партнеры пообещали недавно Киеву около 320 танков. Однако в ближайшее время у ВСУ будет только четверть от запланированного. И это, по мнению издания, не поможет Украине переломить ход событий на фронте.

Между тем, по данным американского издания Politico, администрация Джо Байдена срочно потребовала от администрации президента Украины Владимира Зеленского «наглядно закрепить свои достижения на фронте». В частности, от команды Зеленского требуют «нанести собственный контрудар» на «значительном участке фронта», и «прямо сейчас».

Симферополь, Валентин Карамазов

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