«Город не такой большой» – Зеленский передумал защищать Бахмут до последнего солдата

Украинские войска не будут удерживать Артемовск (укр. Бахмут) до последнего солдата и любой ценой, так как этот город не такой уж и большой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этот Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом он обещает заняться подготовкой контрнаступления.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все при этом погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше идти – до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку», – уверяет он.

Напомним, совсем недавно Зеленский обещал ни в коем случае не сдавать Бахмут, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что никакие потери ВСУ в живой силе не заставят Украину оставить Бахмут.

Симферополь, Валентин Карамазов

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