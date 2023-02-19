«Зря тратит время на Путина» – Зеленский осудил Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон «зря тратит время» на диалог с Путиным, потому что «позицию РФ не изменить».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России. Если они решили изолироваться в мечте о восстановлении старой советской империи, мы ничего не можем с этим поделать, это их дело, сотрудничать или нет с мировым сообществом на основе взаимного уважения», – рассуждал Зеленский.

Также он утверждает, будто Украина сейчас сильнее, чем год назад и у «русских не получится захватить нас».

В этом же интервью Зеленский заявил, что Бахмут (Артёмовск) – не особенно большой город, который следовало бы защищать до последнего солдата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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