В Крыму выросло число национализированных объектов

В Крыму национализировано уже 700 объектов, принадлежавших украинским олигархам и западным бизнесменам.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос об экспроприации имущества украинских олигархов был поднят в республике еще в 2014 году, тогда же была разработана и необходимая нормативная база. Однако вопрос тихо сошел на нет. В правительстве РК ситуацию объяснили заботой об инвестиционном климате:

«У слова «национализация» очень плохой запах. Мы с Аксеновым национализировали объекты, делая это предельно прагматично, – цитировал «Крыминформ» председателя Госсовета Владимира Константинова в апреле 2016 года. – Мы шли на это, понимая, что идем против врагов, что это просто надо сделать, но с точки зрения мировой общественности, понятно, встретили не вал аплодисментов. И мы быстро все прекратили».

Снова к этой теме вернулись в 2022 году, и тот же Константинов взял на себя роль главного спикера национализации. Вопрос муссировали весь год, но реально процесс пошел только осенью и активизировался после нового года.

3 февраля Госсовет проголосовал за национализацию 500 объектов, принадлежавших гражданам и организациям Украины, а также других недружественных России государств.

И вот теперь заявляется, что национализировано уже около 700 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших тем, кто поддерживает режим Зеленского. Среди экспропрированного земельные участки, здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады, отели, включая известную виллу Елену в Ялте, принадлежавшую гражданину Литвы. Теперь все это выставляется на торги.

О квартире, принадлежащей супруге президента Украины, по-прежнему не упоминается.

Процесс выявления имущества, подлежащего национализации, продолжается.

Симферополь, Олег Яковенко

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