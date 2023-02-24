российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 февраля 2023, 18:40 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Мы рассудительная страна» – Китай опроверг поставки беспилотников России

Китай опроверг распространившуюся информацию о возможных поставках России беспилотников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом завил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Напомним, ранее в своём мирном плане по Украине КНР призвала Запад прекратить поставки оружия киевскому режиму.

«Китай всегда проявлял рассудительный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или сторонам, которые воюют», – приводит слова Вэньбиня CNN.

Как известно, издание Spigel утверждало недавно, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов-камикадзе.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,