«Мы рассудительная страна» – Китай опроверг поставки беспилотников России

Китай опроверг распространившуюся информацию о возможных поставках России беспилотников.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом завил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Напомним, ранее в своём мирном плане по Украине КНР призвала Запад прекратить поставки оружия киевскому режиму.
«Китай всегда проявлял рассудительный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажу оружия в зоны конфликтов или сторонам, которые воюют», – приводит слова Вэньбиня CNN.
Как известно, издание Spigel утверждало недавно, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках дронов-камикадзе.
Симферополь, Валентин Карамазов
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