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Понедельник, 27 февраля 2023, 01:34 мск

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Писториус доложил о формировании двух батальонов немецких танков

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Страны НАТО могут передать Украине до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Да, это может произойти», – сказал он.

По словам Писториуса, «этого будет достаточно для формирования двух танковых батальонов». Сроки поставки он не уточнил, добавив, что «делается всё возможное для скорейшей передачи».

Напомним, недавно он заявил, что ближайшие недели станут для Украины определяющими.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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