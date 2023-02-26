Писториус доложил о формировании двух батальонов немецких танков

Страны НАТО могут передать Украине до 62 немецких основных боевых танков Leopard 2.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Да, это может произойти», – сказал он.

По словам Писториуса, «этого будет достаточно для формирования двух танковых батальонов». Сроки поставки он не уточнил, добавив, что «делается всё возможное для скорейшей передачи».

Напомним, недавно он заявил, что ближайшие недели станут для Украины определяющими.

Симферополь, Валентин Карамазов

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