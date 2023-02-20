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Понедельник, 20 февраля 2023, 10:58 мск

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Глава Минобороны ФРГ анонсировал решающий этап конфликта на Украине

Борис Писториус, скриншот видео Bloomberg

Министр обороны Германии Борис Писториус счел ближайшие недели определяющими для Украины.

Предстоящие недели «будут весьма решающими для Украины в том, что касается отражения российского наступления», – заявил он в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Писториус при этом указал, что данный период не определит исход конфликта на Украине.

Руководитель оборонного ведомства ФРГ также заявил, что обеспечение противовоздушной обороны Украины является на сегодняшний день «приоритетной задачей» для союзников Киева. По его словам, в предстоящие три месяца необходимо создать на Украине «надежную, рабочую ПВО».

Ранее Писториус заявил, что Запад должен продемонстрировать силу в отношении России, поскольку ни дипломатия, ни жесткие санкции не изменили курс президента России Владимира Путина.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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