Правительство США допускает пересмотр крымского вопроса

Правительство США не исключает пересмотра вопроса принадлежности Крыма. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Вашингтон предупредил Киев, что ресурсы США, которые могут быть направлены на помощь Украине не бесконечны и однажды закончатся. При этом в Белом доме предпочитают, чтобы конфликт с Россией закончился как можно раньше.

Теперь Салливан заявляет, что сейчас Киеву стоит оставить в покое Крым и сосредоточится на других целях, а сами США заняты краткосрочными целями Украины, а не вопросом принадлежности полуострова. Но проблема, по словам Салливана, безусловно будет обсуждаться.

«Вопрос Крыма и вопрос того, что будет происходить в будущем, это то, к чему мы придем», – цитирует советника президента США телеканал NBC News.

При этом Салливан подчеркнул, что сами США не собираются обсуждать суверенные вопросы другой страны.

Вашингтон, Игорь Юров

© 2023, РИА «Новый День»