Ближайший соратник Медведчука вывез из Донбасса для нужд ВСУ 400 тонн тротила – и гордится

Партийный и деловой соратник Виктора Медведчука Юрий Бойко, который вместе с Медведчуком приезжал в Москву к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину укреплять дружественные экономические и политические контакты, добыл для украинской армии 400 тонн взрывчатки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам заявил в Киеве. Взрывчатку, по его словам, удалось вывезти с территории Донбасса в самом начале СВО.

При этом Бойко добавил, что Украина «выдержит агрессию» и больше никогда не будет иметь отношений с Россией.

«Конечно, страна выдержит. Отношений с Россией никогда не будет, потому что то, что натворили, без преувеличения сказать, 24 февраля, когда в 4 утра напали вероломно на страну, напали, бомбя ее, бомбя города, мирных жителей, это не прощается», – сказал Бойко.

«Взрывчатку, слава богу, мне удалось вывезти. 400 тонн взрывчатки работают в ВСУ и помогают освобождению. Мы успели вывезти, когда началась война. Надо сказать, что это очень помогло нашим вооруженным силам, она используется по назначению», – приводит слова Бойко «ПолитНавигатор».

Напомним, бывший глава поддерживаемой Москвой украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко до СВО занимал в рейтингах второе место после Зеленского, что очень положительно воспринимали в Кремле. Медведчук являлся сопредседателем партии.

Как известно, ранее СБУ конфисковала у жены Медведчука имущество на сумму 140 млн долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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