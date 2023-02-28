Украина стянула инженерные войска к Приднестровью под видом «укрепления границы»

Украина начала «укреплять границу» в районе Приднестровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся сейчас инженерно-фортификационные сооружения», – сказал он.

Между тем, по мнению экспертов, инженерные войска Украины могут быть стянуты к Приднестровью именно для наведения переправ и проделывания проходов, чтобы обеспечить наступление.

Напомним, накануне появилась информация, что Киев сосредоточил войска у границы с Приднестровьем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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