Подорожавший проезд в общественном транспорте спровоцировал инфляцию в Севастополе

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте спровоцировало рост инфляции в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», с 23 января стоимость проезда и провоза багажа в городских автобусах, троллейбусах, катерах и паромах повысилась на 20% и составляет 30 рублей наличными и 24 рубля по карте ЕГКС. Аналогичный тариф действует и в пригородном сообщении.

По данным отделения Южного главного управления Центробанка РФ по Севастополю, в сфере услуг годовая инфляция в Севастополе в январе составила 9,7% против 8,8% в декабре 2022 года.

В целом, годовая инфляция в городе в январе текущего года ускорилась на 0,48 процентных пункта и составила 12,6%. Это выше и средних показателей по ЮФО (11,6%), и в целом по России (11,77%), уточнили в ЦБР.

В Республике Крым инфляция в январе составила 12,71% против 13,24% в декабре. По мнению специалистов, на процесс повлияло сокращение издержек, рост предложений на некоторых рынках и сдержанная потребительская активность.

Севастополь, Олег Яковенко

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