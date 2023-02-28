Историей с пропавшим в Крыму новорожденным занялись следователи

Историей с пропавшим в Симферополе ребенком занялись следователи.

Как уже сообщал «Новый День», жительница крымской столицы родила 25 февраля девочку. Ребенка приложили к материнской груди, а потом унесли. И больше крымчанка дочь не видела. Врачи сказали, что девочка умерла, но тела не отдали.

Родители пытались найти ребенка – живого или мертвого, но безуспешно.

В минздраве РК утверждают, что тело никуда не исчезало, с ним работают судмедэксперты.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту смерти новорожденного, а также доводов, озвученных в социальных сетях родственниками ребенка, – сообщили в ведомстве. – Установлено, что 25 февраля в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя поступило сообщение по факту смерти в ГБУЗ РК РКБ имени Семашко «СП Перинатальный центр Симферополь» новорожденного ребенка. Смерть доношенного плода женского пола наступила в ходе родоразрешения, имеется предварительный медицинский диагноз.

Следователем был организован выезд на место происшествия, по результатам которого изъяты копии медицинских документов, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка в экспертном учреждении.

В следственном отделе был организован личный прием членов семьи роженицы, приняты все доводы, которые будут тщательным образом изучены, даны разъяснения о порядке и сроках проверочных мероприятий».

Симферополь, Лиана Макоба

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