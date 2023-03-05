Захарова заговорила о возможности продления «зерновой сделки»

Россия вегда была готова и сейчас может продлить зерновую сделку, но только на определенных условиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, другие участники соглашения должны исполнять обязательства на равноправной основе.

«Если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях. Если это очередной мухлёж, если это очередная попытка вытащить то, что им нужно, а всё остальное забыть, – и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, – то извините», – сказала она.

Напомним, что сегодня глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу заявил о том, что Анкара прилагает все усилия для продления действия «зернового соглашения».

Как известно, действие соглашения заканчивается 18 марта. В Москве уже заявили, что согласятся на продление договора только в том случае, если будут учтены интересы России. На Украине подчеркнули, что ведут переговоры по пролонгации договора, но не с Россией.

В МИД РФ между тем заявили, что Запад саботирует выполнение «зерновой сделки».

Симферополь, Валентин Карамазов

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