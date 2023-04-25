Власти Крыма в очередной раз полны оптимизма по поводу турпотока

Власти Крыма в очередной раз озвучивают оптимистические прогнозы на туристический сезон, стартующий 1 мая.

Как уже сообщал «Новый День», в течение первых двух месяцев весны 2022 года власти Крыма демонстрировали завидный оптимизм: заявляли о росте бронирования и прогнозировали, что турпоток, как минимум, останется на уровне 2021 года, когда на полуостров приехали 9,5 млн человек.

Майские праздники пыл слегка охладили, и прогнозы стали более сдержанными.

В этом году ситуация повторяется. «Если говорить про майские праздники, пока ожидания оптимистичные – загрузка от 40% до 70%, а в некоторых случаях и больше», – заявил министр курортов Вадим Волченко. Правда, оговорился, что, в основном, места на первые 10 дней мая бронируют крымчане, севастопольцы, а также жители близлежащих регионов.

Симферополь, Лиана Макоба

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