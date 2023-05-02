В окрестностях Севастополя нашли изувеченного дельфина

В окрестностях Севастополя нашли изувеченную азовку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», это была крайне истощенная самка с протяженными следами от сетей на коже, которые тянулись от грудной клетки к основанию спинного плавника, перед которым была глубокая скальпированная рана, полученная ввиду сильного натяжения снасти.

«Мы работаем много лет, но с таким еще не сталкивались, – рассказывают сотрудники Центра. – При осмотре мы обнаружили, что второй плавник частично ампутирован и держится лишь на небольшом участке тканей: сеть прорезала его более чем до середины и по локтевому суставу разделила кости между собой! По краям от места ампутации были отмечены процессы заживления тканей, указывающие на то, что это происходило прижизненно и длительно».



Догадку специалистов подтвердила аутопсия: возле следов на коже, в области раны на спине и места ампутации были выявлены расходящиеся кровоизлияния в жировом и мышечном слоях, то есть на момент получения травм азовка была жива.

«Вероятнее всего, она долго буксировала на себе большой моток рыболовных сетей, что, ввиду натяжения от сопротивления воды, со временем привело к таким повреждениям. Также у нее были выявлены тяжелая форма эзофагита и язвенный гастрит второго отдела желудка, которые, вероятно, возникли уже впоследствии в результате длительного стресса и голодания. Самих сетей на ней уже не было – возможно, кто-то ее распутал», – рассказали в Центре.



Специалисты отмечают: с начала текущего на побережье Крыма обнаружено 77 китообразных. Но если раньше большинство выбросившихся животных составляли азовки и белобочки, то теперь «лидируют» афалины – за 4 месяца обнаружено 36 особей.

«Каждого дельфина по-прежнему сканируем на наличие чипов, чтобы убедиться, что они не относятся к дельфинам из дельфинария, – уточнили в Центре. – Новостей о пропавшей четверке нет. Среди афалин, которые сейчас встречаются большими скоплениями в окрестностях Севастополя, в частности, между мысом Фиолент и Ласпинской бухтой, они зарегистрированы не были. Мы продолжаем проводить регулярные наблюдения в этом районе».

Напомним, 2 ноября 2022 года на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 дельфинов. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными было возбуждено уголовное дело.

В городе организовали спасательную операцию, но дельфинов до сих пор не нашли.

Севастополь, Лиана Макоба

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