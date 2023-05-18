Москва обещает выйти из зерновой сделки 17 июля

Россия аннулирует договорённости по зерновой сделке, если условия Москвы не будут выполнены в течение двух месяцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», – об этом заявили в МИД России.

Там подчеркнули, что соглашение продлено до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Вместе с тем сообщается, что речи о расширении зерновой сделки без выполнения ее российской части не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля.

Также РФ напоминает США, Британии и ЕС о необходимости реального снятия односторонних санкций с российских удобрений и продовольствия. МИД РФ отметил, что сейчас даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокировкой из-за санкций.

Напомним, сегодня глава МИД Сергей Лавров назвал решающими 60 дней, на которые продлили зерновую сделку.

Между тем, в Киеве заявили, что зерновая сделка не предусматривает соблюдения российских условий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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