Крымчанина 10 лет заставляли оплачивать чужие долги по коммунальным платежам

Военный пенсионер из Крыма 10 лет пытался избавиться от долгов по квартире, в которой он не живет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Многодетный отец до 2012 года служи в Севастополе и жил в вместе с семьей в служебной квартире. Потом его перевели в Евпаторию. Мужчина оплатил все коммунальные платежи, сдал жилье собственнику и подписал акт приема – передачи.

А в 2015 году получил счет на кругленькую сумму за жилищные услуги. Следом «подтянулись» счета от коммунальщиков. Мужчина оспорил их в суде. Пока длилось разбирательство, деньги списали с его счета принудительно. Через суд их удалось вернуть. Но потом ситуация повторилась снова. И не один раз. Всего с 2015 года с карт членов семьи, включая ребенка-инвалида, было списано около 130 тысяч рублей, пишет ForPost.

Как оказалось, в 2015 году дом перешел в ведение управляющей компании «Север». Оно и начало выставлять счета давно уехавшему жильцу.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, владельцем жилья явялется ООО «Севастопольмаринасервис». Однако УК «Север» по-прежнему выписывает квитанции на давно уехавшего из квартиры мужчину, заявляя, что лицевой счет до сих пор оформлен на него.

Военный пенсионер утверждает, что ему квартира никогда не принадлежала – это было служебное жилье, которое его подразделение арендовало у частного лица – на него и был оформлен лицевой счет. Потом владелец продал квартиру жилье ООО «Севастопольмаринасервис», но оставшиеся от него долги каким-то образом умудрились повесить на бывшего арендатора. И даже оформить на его имя новый счет.

В последний раз деньги в размере 29 тысяч рублей были списаны со счетов семьи в 2 декабре 2022 года. Мужчина снова обратился в суд. Процесс тянулся полгода. За это время военный пенсионер обратился в прокуратуру и департамент городского хозяйства. В последнем ведомстве пообещали, что лицевой счет будет закрыт в январе 2023 года. Январь закончился. Но ситуация не изменилась – в УК заявили, что ни каких бумаг к ним из департамента не поступило.

Военному пенсионеру пришлось обратиться за помощью к юристам Общественной палаты Севастополя, которые выяснили: по решению суда ответчиком по иску был назначен собственник квартиры – ООО «Севастопольмаринасервис», что было указано в мотивировочной части решения суда, однако в резолютивной части решения была допущена ошибка, и должником снова назвали мужчину.

Отметим, что это не единственный случай неразберихи с коммунальными платежами в Севастополе. Так, уже несколько лет не могут решить вопрос с оплатой за отопление в подъездах: батарей там нет, но платежи начисляют исправно.

А минувшей зимой в площадь квартир неожиданно включили балконы и лоджии и начисли на эти дополнительные метры все коммунальные платежи, включая отопление. Напомним, законодательство РФ запрещает отапливать балконы и лоджии, но коммунальщиков Севастополя это не смутило.

Наконец, жильцам муниципальных квартир выставляют счета за капремонт, хотя платить за это должен только собственник жилья.

Севастополь, Лиана Макоба

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