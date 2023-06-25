Зеленский и Дуда обсудили «события в РФ»

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал у себя в соцсети.

«Обсудили последние события в РФ и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию безопасности в регионе. Рассказал о состоянии дел на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС», – заявил Зеленский.

Перед этим он пообщался с американским лидером Джо Байденом и попытался уговорить его воспользоваться «процессами в РФ» и убедить мир надавить на Россию.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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