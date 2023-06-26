НАТО будет «реагировать» на появление группы «Вагнер» в Белоруссии – Столтенберг

НАТО готово «быстро реагировать» в случае каких-то изменений на театре военных действий в связи с передислокацией группы «Вагнер» в Белоруссию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«В НАТО внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и информацией о ее якобы потенциальной передислокации в Белоруссию, и готовы быстро реагировать», – сказал Столтенберг.
Напомним, ранее президент Украины Зеленский пообщался с американским лидером Джо Байденом и попытался уговорить его воспользоваться «процессами в РФ» и убедить мир надавить на Россию.
Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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