НАТО будет «реагировать» на появление группы «Вагнер» в Белоруссии – Столтенберг

НАТО готово «быстро реагировать» в случае каких-то изменений на театре военных действий в связи с передислокацией группы «Вагнер» в Белоруссию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В НАТО внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» и информацией о ее якобы потенциальной передислокации в Белоруссию, и готовы быстро реагировать», – сказал Столтенберг.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский пообщался с американским лидером Джо Байденом и попытался уговорить его воспользоваться «процессами в РФ» и убедить мир надавить на Россию.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что НАТО придется усилить восточный фланг, если Евгений Пригожин или части группы «Вагнера» окажутся в Белоруссии.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польские военные дополнительно укрепляют рубежи на границе с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Он добавил, что Польша внимательно следит за результатами военного мятежа в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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