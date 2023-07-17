По Крымскому мосту пошли поезда

Железнодорожное движение на Крымском мосту возобновлено.

«Движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края – заявлет Оперштаб РК. – Он простоял более 5 часов. Будет ли он нагонять расписание пока неизвестно».

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Известно, что два человека погибли, ранения получил ребенок.

Сейчас ведется обследование моста: со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна, но пролеты находятся на своих опорах.

По состоянию на 08:40 задерживаются несколько поездов:

№396 «Волгоград – Симферополь»

№174 «Москва – Евпатория»

№ 99 «Ростов – Симферополь»

№177»Москва – Симферополь».

Также задерживается поезд №092 «Севастополь – Москва», следовавший из Крыма.

Керчь, Олег Яковенко

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