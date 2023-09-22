Темные аллеи: Совмин Крыма по-тихому передвигает недвижимость «Айвазовского»

Правительство Крыма проводит странные манипуляции с бывшим санаторием Верхового Совета СССР «Айвазовское»: из республиканской собственности куда-то в буквальном смысле передвигают роскошные сады, а также ухоженные дорожки с площадками и лестницами.

В распоряжении Совмина РК №1643-р все это называется движимыми имуществом, а Федеральному агентству по управлению государственным имуществом предлагается решить, примет ли РФ этот дар. В списке-приложении 31 строка, среди «движимости» – сады «Артемида», Горного ручья, «Иван да Марья», Мексиканский, Альпийский, 17 дренажных скважин и прочая инфраструктура для пеших посетителей этой чудесной местности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маленький поселок, названный в честь художника-мариниста Ивана Айвазовского, можно считать окраиной более крупного и известного курорта Партенит (при советской власти он назывался Фрунзенское). По дороге Алушта – Ялта оба они открываются на фоне виноградников и восточного склона горы Аю-Даг.

Говорят, в начале 60-х годов прошлого века Брежнев «пробил» строительство дома отдыха Президиума в Крыму и лично выбрал место в Кучук-Ламбатском заливе, ближе к мысу Тепелер. Тогда во Фрунзенском уже располагались два санатория с удобным съездом к морю с шоссе Симферополь – Ялта.



Первый корпус со всей необходимой инфраструктурой был готов к сезону 1964 года. Территория здравницы – 26,2 гектара, большую ее часть занимал старинный парк.

Беловежское соглашение, означавшее конец СССР и последующий раздел имущества, было подписано 8 декабря 1991 года. 27 декабря 1991 было подписано распоряжение «О приемке зданий, оборудования и другого имущества дома отдыха «Айвазовское» Финансово-хозяйственного Управления Верховного Совета СССР в ведение Финансово-хозяйственного Управления Верховного Совета Российской Федерации».

Его подписал Сергей Филатов, первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР принят в ведение Финансово-хозяйственного Управления Верховного Совета Российской Федерации.

В распоряжении было сказано: здания и сооружения «Айвазовскогое» с находящимся в них имуществом принять на баланс на ФХУ ПВС Российской Федерации, обеспечить финансирование хозяйственной деятельности дома отдыха выплату заработной платы его сотрудникам с 21 декабря 1991года, сохранив действующее штатное расписание. В месячный срок провести инвентаризацию основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств.

Но каким-то образом одновременно с этим здравница превратилась в украинское госпредприятие.

Причем, возникает несколько «Айвазовских»: в 2003 – ЗАО ЛОК с уставным капиталом 35 млн гривен в Киеве; в 2006 году – в Партените, с уставным капиталом 37 тыс грн, но по старому реальному адресу регистрируется ООО «Айвазовское – ЛТД». По данным украинской базы юрлиц, все они существуют и сейчас, в киевском чистая прибыль 2022 года – 65 млн грн.

Потом оказывается: к 2007 году 100%-ным пакетом акций лечебно-оздоровительного комплекса «Айвазовское» на сомом деле владеет ООО Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс» (Мариуполь, Донецкой области), которое в равных долях принадлежит украинским бизнесменам Сергею и Александру Тарутам.

Там же и у тех же оно якобы существует и теперь (деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, прибыль 2020 года – 17,5 млн грн), руководителем числится Александр Тарута (Сергей, напомним, в 2014 был губернатором Донецкой области).

Итак, «Азовинтексу» решением Партенитского поселкового совета от 21.12.2007 г. N 29-15 сданы в аренду на 49 лет земельные участки общей площадью 26,2454 га, из которых 18 га – для обслуживания и содержания парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Парк дома отдыха «Айвазовское». Из них 8,2454 га – для обслуживания комплекса и осуществления деятельности ЗАО ЛОК «Айвазовское»

Братья Таруты любили крымское имение и превратили его в площадку, где в августе 2008 года президенту Украины Леониду Кучме не стыдно было принять гостей по случаю своего 70-летия. Высоких визитеров было не менее 100 человек, пресса оценила расходы на вечеринку в 3,5-4 млн долларов.

В концертной программе юбилейного вечера за юмор отвечал «95 квартал» Владимира Зеленского, показавший свежие пародии на высоких гостей праздника, был и Михаил Жванецкий. Гвоздем программы стал «сэр музыкант» Элтон Джон.

Потом между Партенитским поссоветом и «Азовинтексом» возникли еще какие-то соглашения с последующим изъятием четырех земельных участков из постоянного пользования госпредприятия «Айвазовское», а ЛОК получил разрешение на составление проекта землеустройства всего большого участка для обслуживания объекта оздоровительного назначения.

Возможно, Таруты просто покупали нужные им решения. Поселковым головой Партенита в те годы был Николай Конев. 2 июня 2008 года он был арестован по подозрению в получении взятки в 5,2 миллиона долларов – рекордной в истории Украины. Содействовали получению взятки депутаты поссовета

В 2012 году Сергей Тарута говорил, что собирается построить на месте санатория премиум-отель Hyatt. В 2013 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ЧАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское» (Киев) приобрести целостный имущественный комплекс госпредприятия «Айвазовское».

Позднее прокуратура будет утверждать, что решение об изъятии земельных участков должен был принимать Кабинет министров Украины, и это решение должно было быть согласовано с Фондом государственного имущества Украины.

В ноябре 2014 года Госсовет Крыма национализировал некогда государственный лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское», Таруты, понятно, возражали. Начались суды – вплоть до обращения украинских собственников в Постоянный третейский суд в Гааге.

Прокуратура Крыма провела проверку законности передачи в 2007-2010 годах ЗАО ЛОК «Айвазовское» земельного участка, большая часть которого находится под объектом природно-заповедного фонда, и сообщила, что Партенитский поссовет не мог принимать решения, которые относятся к полномочиям центрального органа исполнительной власти. Кроме того, законом установлен запрет на изъятие особо ценных земель, которыми является территория парка дома отдыха «Айвазовское».

26 ноября 2014 года Целостный имущественный комплекс ГП «Айвазовское» был передан управлению делами президента РФ, преобразован в Федеральное государственное бюджетное учреждение Санаторий «Айвазовское» Управления делами Президента Российской Федерации. Его лечебная база не рекламировалась, как, например, «Мисхор» – скорее, это респектабельный дом отдыха.

10 февраля 2015 года распоряжением Совмина, подписанным Сергеем Аксеновым, республиканское ГБУ было ликвидировано.

Формальности продолжались. Постановлением Двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от 27.05.2015 решения Партенитского поселкового совета об аренде и земле признаны недействительными.

В 2018 году в санатории провели ремонт спального корпуса, который стоил 60 млн рублей. При этом в санатории могли отдыхать все, купившие недешевые путевки, но на всем, касавшемся здравницы, лежал налет секретности, информация о нем в прессу и общественный доступ почти не просачивалась. Например, в открытых источниках нет данных о финансовом состоянии или численности сотрудников, подрядчике, делавшем ремонт.

Сайт госзакупок сообщает, правда, о проведенных закупках хозтоваров и продуктов для отдыхающих в 2023 году. Так, куплено: 450 кг колбасных изделий восьми сортов – от докторской вареной до сырокопченых «Шварцвальдской» и «Чоризо» (это не считая 120 кг сосисок и сарделек), ветчина куриная и свиная грудинка, разнообразная рыба и морепродукты (от тигровых креветок, кижуча и семги до филе сельди и минтая). Поставщики засекречены.

Зато «Айвазовское» попало в список 13 санаториев и 11 пансионатов, домов отдыха, оздоровительных комплексов в России, которые доступны депутатам Государственной Думы. Им там полагается медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение на условиях уровня федерального министра. Из крымских в этот почетный думский перечень так же вошли ялтинские «Гурзуфский», «Нижняя Ореанда», «Курпаты».

Однако, в последнее время в «Айвазовском» что-то тихо происходит.

Во-первых, круглогодичная здравница закрывается на зиму – срок бронирование мест ограничен 30 сентября. Во-вторых, после долгого забвения о нем вспомнил – с подачи Управделами президента – Совмин Крыма. И передал Российской Федерации те самые затерявшиеся в местной казне навесы и аллеи в садах «Айвазовского».

К тому же весной глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал дополнительное мероприятие по национализации имущества украинских олигархов, в котором опять фигурировала фамилия Таруты – без указания объекта. Напомним, на сегодняшний день проведено восемь открытых аукционов.

Симферополь, Ольга Картошина

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