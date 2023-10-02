В Ялте сообщили, где будет находиться горный кластер на Ай-Петри

Круглогодичный туристический кластер на горе Ай-Петри планируется создать в поселке Охотничье. Об этом рассказала глава Ялты Янина Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», превратить Ай-Петри в горнолыжный курорт крымские власти намеревались еще при Украине. После возвращения полуострова под юрисдикцию России, об этом проекте заговорили вновь. С образованием устойчивого снежного покрова на плато устремляются любители катания на лыжах и сноубордах, и авторы идеи заявляли, что организация сопутствующей инфраструктуры только расширит рамки туристического сезона в Крыму.

Проект «серьезно обсуждается» с 2017 года. Тогда же возникли противоречия между глава РК Сергеем Аксеновым и одним из его заместителей Виталием Нахлупиным. Первый считал, что организация туристических маршрутов на Ай-Петри не подразумевает каких-либо строений, кроме уборных, второй заявлял, что нашел инвестора не только для благоустройства территории плато, но и строительства новой канатной дороги.

Впрочем вице-премьера (теперь уже бывшего) через год задержали по подозрению в систематических взятках на общую сумму более 16 млн рублей, а в октябре 2022 года приговорили к 8 годам лишения свободы с компенсацией взятки в размере свыше 10 млн рублей.

Глава же Крыма, похоже изменил, мнение и начал готовить территорию к приходу инвестора: сначала все имущество знаменитой канатной дороги в Мисхоре передали в аренду без проведения торгов ООО «Русь» (оказавшемуся Севастопольской региональной общественной организацией ветеранов спецназа и участников боевых действий): оно должно на 150 млн рублей автоматизировать систему безопасности, провести ремонт конструкций и оборудования, установить датчики температуры вращающихся деталей; потом заявили о ремонте дороги через Ай-Петри (она должна быть приведена в порядок к 1 декабря 2024 года).



Поселок Охотничье, который должен стать территорией кластеоа, находится неподалеку от зубцов Ай-Петри и верхней станции канатной дороги.

«Вся территория заповедника и плато – в основном, это территория «Заповедного Крыма», которая охраняется законом. Но здесь есть муниципальные территории, как плато непосредственно возле канатной дороги, есть поселок Охотничье, и здесь мы думаем о комплексном развитии территории, потому что потенциал богатейший этой территории именно как туристически привлекательного объекта, – цитирует Павленко ТАСС. – Поэтому наша задача была за эти годы освободить плато от незаконных построек – это наше, так скажем, украинское наследие, что мы и сделали. Нам осталось совсем немного, в следующем году эта работа будет полностью завершена. Ну и, конечно же, мы ждем сюда инвестиционный проект с серьезными вложениями, для того чтобы превратить это действительно в жемчужину, чтобы здесь и зимние виды спорта были, и в любое время года здесь было, чем заниматься. Здесь должно быть все, это будет туристический кластер, который будет туристу давать весь спектр услуг».

Исходя из слов главы Ялты, инвестор для кластера еще не объявился.

Вместе с тем, экологи неоднократно доказывали – хозяйственная деятельность на Ай-Петри уничтожает главную «водонапорную башню» всего Южного берега Крыма, ежегодно дающую 200 млн кубометров питьевой воды.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»