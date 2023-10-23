И десяти лет не прошло: в Крыму реабилитировали лидера движения «Севастополь-Крым-Россия», осужденного на Украине за сепаратизм

Верховный Суд Крыма реабилитировал лидера движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подъячего, осужденного на Украине за сепаратизм.

Как уже сообщал «Новый День», крымских политических активистов Валерия Подъячего и Семена Клюева условно осудили в 2009 году за «нарушение территориальной целостности и угрозу государственной безопасности Украины».

А после того, как Крым стал частью РФ, Подъячего из-за «судимости» отказались взять на работу в Крымский федеральный университет. Более того, на протяжении нескольких лет он не мог устроиться на работу ни учителем математики, ни даже сторожем.

Он обратился в суд, чтобы восстановить справедливость, но Киевский районный суд Симферополя в удовлетворении иска отказал.

Истец не согласился с таким решением и подал апелляцию. Наконец, в декабре 2017 года приговор украинского Апелляционного суда Автономной Республики Крым от 28 февраля 2011 года был отменен в соответствии с действующим законодательством РФ.

«Приговор отменили, но отказали в правильной реабилитации, поэтому решение суда будет обжаловаться. Мы будем добиваться, чтобы было включено право на реабилитацию. Сегодняшнее решение означает, что изменен приговор только на том основании, что поменялось законодательство: якобы в 2011 году он действительно совершил преступление, а сейчас законы поменялись и все», – рассказал тогда РИА «Новый День» юрист активиста Олег Бондаренко.

Сторона защиты обращались во все инстанции – вплоть до Госсовета, но толку не добились. В том же Госсовете заявили: судимость можно снять, «если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением».

«Следуя логике Константинова, осужденный украинским судом Подъячий должен компенсировать ущерб, причиненный посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, т.е., вернуть Крым в состав Украины…», – возмущался экс-депутат Верховного Совета Крыма Вадим Мордашов.

И только летом 2023 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре удовлетворил жалобу Валерия Подъячего и направил дело на повторное апелляционное рассмотрение в Верховный суд Крыма, но с иным составом суда, который и принял решение о снятии судимости.

Сам Валерий Подъячий считает, «столь длительный и сложный процесс реабилитации был связан с тем, что его дело рассматривали бывшие украинские судьи, перешедшие на работу в российские суды», пишет Коммерсант. И только решение кассационного суда, расположенного в материковой части России, кардинально изменило ситуацию.

Семен Клюев реабилитации не дождался – он скончался в 2017 году. Ожидается, что он будет реабилитирован посмертно.

Симферополь, Олег Яковенко

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