Бывшего руководителя подразделения «Крымэнерго» отправили в СИЗО

Бывшего руководителя подразделения «Крымэнерго» обвинили в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, фигурантом уголовного дел стал экс-директор ГУПа по реализации услуг и передаче электрической энергии.

По версии следствия, еще будучи еще начальником департамента по эксплуатации и ремонту приборов учета предприятия, мужчина в целях повышения показателей работы по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления абонентами электроэнергии, разработал преступную схему, сформировав не предусмотренную нормативными актами комиссию по проверке средств учета электроэнергии.

Комиссия выборочно проверяла физических и юридических лиц по всему полуострову, искусственно создавая доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, составляла акты и необоснованно начисляла «нарушителям» колоссальные суммы задолженности.

Так, весной текущего года комиссия проверила 5 абонентов – юридических лиц, работающих в образовательной, сельскохозяйственной и производственной сферах, и насчитала им и, якобы, неучтенной потребленной электроэнергии на сумму свыше 13 млн рублей. Кроме того, выявлен факт отключения от сети холодильного оборудования в одном из предприятий, что привело к порче сельхозпродукции на сумму 2 млн рублей.

«Преступная схема выявлена в ходе прокурорской проверки и в рамках оперативной работы УЭБиПК МВД по Республике Крым, – уточнили в ведомстве. – Следователем управления по расследованию особо важных дел в рамках выездов по местам расположения абонентов проведены осмотры приборов учета с привлечением специалистов и иные необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных возможных потерпевших от данной преступной схемы».

Напомним, 6 сентября глава РК Сергей Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Еще через два дня уволили начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах. Через месяц без должности остался глава республиканского министерства топлива и энергетики Игорь Коринь, пришедший из «Крымэнерго». В ГУП выявлены коррупционные схемы.

Симферополь, Олег Яковенко

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