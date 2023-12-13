Очень странные дела: в «Крымэнерго» обнаружили разруху в сетевом хозяйстве, а бывший директор ГУПа переплыл море

В Крыму проводят ревизию сетей электроснабжения.

По словам главы РК Сергея Аксенова, до 25 декабря ГУП РК «Крымэнерго» сформирует перечень трансформаторных подстанций, которые необходимо заменить в срочном порядке – в первую очередь, речь об оборудовании, расположенном в частном секторе.

«Средства на эти работы будут выделены из доходной части бюджета предприятия. Первоочередные 50 млн рублей направят на замену трансформаторов. В среднем стоимость одной модульной установки составляет 1,5-2 млн рублей.

До конца текущего года в Симферопольском районе, откуда поступает наибольшее количество жалоб, будет проведена замена 25 подстанций. В следующем году для проведения аналогичных работ в республике планируется направить около 500 млн рублей, на ремонт и модернизацию сетей – до 1 млрд рублей в рамках инвестиционной программы», – сообщил Аксенов.

Почему до сих пор этим никто не занимался, глава РК не уточнил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Крымэнерго» много лет творятся странные дела, и все об этом знают

Советское предприятие «Крымэнерго», являясь монополистом по передаче и поставке электроэнергии, работало в ряду таких же, существовавших во всех областных центрах СССР. В Крыму ему принадлежали ЛЭП с опорами и проводами, подстанции в жилых микрорайонах, таблички «Не влезай – убьет!» и даже счетчики в квартирах обывателей.

После кончины Советского Союза началась свистопляска с тарифами. Выяснилось, что тарифы (4 коп за киловатт-час) были неправильные, их срочно стали повышать, обнищавшие потребители перестали платить вообще. Предприятия-монополисты неожиданно стали убыточными. «Крымэнерго» на прибыль вышло только в 2005 году.

Крым был энергодефицитным, и предприятие, ставшее структурой «Укрэнерго», большую часть распределяемой энергии получало с материковой части Украины. А там шли бурные процессы дележа советского наследства.

Самый богатый человек страны – Ринат Ахметов – подбирал под себя энергетику. За 256 миллионов гривен (963 млн руб по тогдашнему курсу) в мае 2012 года он купил 45% акций «Крымэнерго». Оно стало структурным подразделением его энергетической компании DTEK Holdings Ltd (ДТЭК). Инвестор обязался не создавать задолженности перед работниками и обеспечить поэтапное повышение заработной платы. И стал выкупать оставшиеся акции у их владельцев – сотрудников предприятия.

В январе 2015 года Госсовет российского Крыма ожидаемо национализировал предприятие. С тех пор не утихают связанные с ним скандалы: сменилось несколько составов руководящих кадров, правоохранительные органы не раз обращали внимание загадочные или вовсе мутные миллионы и миллиарды рублей.

Виктор Плакида (инженер-энергетик, бывший председателем правительства Крымской автономии в 2006-2010 годах) возглавил «Крымэнерго» в апреле 2014. В октябре 2017 глава РК Сергей Аксенов его уволил, заявив, что экс-премьер лишился кресла из-за «бездействия» и проблем с освоением ФЦП. Плакида стал советником председателя Государственного совета Республики Крым.

Следующий гендиректор ГУП, Алексей Татаренков, ушел в отставку в июне 2018 –без скандала и обвинений. Больше о нем не слышали. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначили его зама – технического директора Максима Лойко. Он хотя и стал полноправным гендиректором, но проработал только до марта 2020.

Министры топлива и энергетики Крыма тоже в кабинете не задерживались. Евгений Рукавишников уволил Лойко и назначил своего давнишнего уральского сподвижника Виталия Окунева из Златоустовских электрических сетей. В октябре-2020 его поблагодарили за хорошую работу и отправили домой. В кресло сел Игорь Коринь, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по инвестициям ГУП РК «Крымэнерго»

Бурные события происходили и кабинетах пониже. 5 апреля 2020 года сотрудники ФСБ задержали заместителя генерального директора – руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия при получении 300 тысяч рублей от представителя предпринимателя. За эти деньги они должны были помочь в ускоренном получении технических условий и заключении договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго».

Игорь Коринь пробыл гендиректором с октября 2020 до августа 2021 года. Пошел на повышение – стал главой министерства топлива и энергетики РК. Недавно появилась информация о следственных действиях и в отношении Кориня. Якобы, у него прошли обыски.

ГУП «Крымэнерго» возглавил Андрей Цурканенко: сначала, в августе 2021 года в статусе врио гендиректора, а потом – и гендиректора.

Новый руководитель развил необыкновенно бурную деятельность. А с сентября текущего года его фамилия и информация о событиях в ГУП не сходит с новостной ленты.

Например, в октябре одного из директоров управления «Крымэнерго» отправили в СИЗО по обвинению в отключении склада от электроэнергии, в результате чего пришли в негодность 40 тонн яблок стоимостью около 2 миллионов рублей.

В ноябре стало известно, что В ГУП «Крымэнерго» инспекция Крымфиннадзора обнаружила подозрительные расходы в размере почти 3 млрд рублей. Там нарушалась финансовая дисциплину, завышалась стоимость контрактов. «Крымэнерго» будет обязано заплатить штрафы в размере 195,6 млн рублей.

На сегодняшний день Цурканенко подозревают в превышении служебных полномочий.

В частности, по данным следственного управления СКР по Крыму, этот глава «Крымэнерго» распорядился внести в ИТ-систему организации изменения, которые ограничили возможность граждан подать заявку на услуги «Крымэнерго» через официальный сайт. Фактически жители полуострова лишились законной возможности электрифицировать собственные дома.

Говорят, сразу после отставки (глава РК Сергей Аксенов заявлял, что Цурканенко написал заявление по собственному желанию) он улетел в Турцию и возвращаться оттуда не планирует, поскольку на родине его ждет уголовное дело.

Кстати, в сети сохранилось резюме Цурканенко, датированное 2021 годом. Проживая в Краснодаре, он готов был переехать и искал работу главного инженера или директора электроэнергетического предприятия с окладом не менее 120 тысяч рублей.

Одним из эпизодов его профессиональной биографии был именно Стамбул, а достижением – «посещение в 2013 году завода по изготовлению силовых трансформаторов концерна АВВ».

Между тем, новый руководитель «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук провел служебную проверку, после которой за недобросовестное исполнение своих обязанностей уволил шесть начальников районных филиалов и четверых руководителей из центрального офиса.

И уже после этого прокуратура потребовала расследования того, насколько законно «Крымэнерго» выставило абоненту счет на 86 млн рублей. А экс-директора Цурканенко объявили в розыск.

Симферополь, Олег Яковенко, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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