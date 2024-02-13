«Их там не было, но…» Киев просит Россию вернуть тела военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76

Киев обратился к России с просьбой вернуть тела украинских военнопленных, находившихся на борту самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как уже сообщал «Новый День», российский Ил-76 был сбит днем 24 января двумя ракета, выпущенными из подконтрольного ВСУ района в Харьковской области. В результате погибли все, кто был на борту: 65 украинских военнопленных, которых везли на согласованный с Киевом обмен, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Французская военная разведка выяснила, что Ил-76 был сбит батареей украинского ПВО ракетами класса «земля-воздух» Patriot.

Вслед за этим New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщила: американские чиновники признают, что самолет Ил-76 был сбит ракетой Patriot и считают вероятным, что на борту на самом деле были украинские пленные.

Даже после этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов эти факты отрицал.

Теперь в комментарии украинскому телеканалу «Общественное» представитель ГУР заявил: «Запросы на возвращение тел военнослужащих подаются».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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