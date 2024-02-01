СКР сообщил об идентификации останков погибших при крушении Ил-76

Останки погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области идентифицированы. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Следствие по делу о теракте с Ил-76 обнаружило и изъяло в районе места падения самолета более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января», – говорится в сообщении СКР.

Как отметили в ведомстве, «при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материал для установления генетического профиля».

«Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», – подчеркнули в СКР.

Ранее сегодня Следственный комитет РФ уточнил тип американской ракеты, сбившей Ил-76. В ведомстве сообщили, что изъятые с места происшествия фрагменты соответствуют элементам конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot.

Напомним, Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту самолета, кроме 65 украинских военнопленных, находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли. Пленных украинцев везли для обмена. В российском военном ведомстве заявляли, что Киев знал о их перевозке.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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