Крымчане заподозрили, что знаменитую канатку «урезают» в интересах высокопоставленных чиновников

Новость о том, что канатную дорогу «Мисхор – Ай-Петри» могут укоротить почти в 2 раза, взбудоражила жителей Крыма. Они заподозрили, что сомнительные манипуляции со знаменитой канаткой проводят в интересах высокопоставленных чиновников.

Как уже сообщал «Новый День», 13 февраля была опубликована часть интервью главы Ялты Янины Павленко, в котором сообщалось, что канатная дорога станет короче – маршрут будет начинаться от станции «Сосновый бор» (сейчас это техническая платформа, от которой начинается резкий подъем вверх – на саму гору – прим. РИА «Новый День»).

«В Мисхоре у нас постоянно возникал коллапс с движением транспорта, поскольку там очень узкое «горлышко» и очень большое количество автотранспорта», – пояснила это решение градоначальница.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Несмотря на то, что к утру 14 февраля, новость уже откорректировали, убрав сообщение о сокращении маршрута и цитату об узком «горлышке», да и в полной версии интервью, опубликованной вечером вторника не упоминается ни станция «Сосновый бор», ни «транспортный коллапс», крымчане продолжают возмущаться.

«Да ну? С середины 80-х только сейчас у вас пробки образовались с наплывом туристов? Может, хорош уже фигнёй страдать?»

«Жесть! То есть, вместо решения проблемы пробок внизу, их просто перенесут на трассу. Чем же так провинился город у моря: что ни новый мэр, то «гениальнее» предыдущего! – пишут в соцсетях. – Как ливнёвки сделать или пляжи в Ливадии восстановить – инвестора они не нашли! Так и скажи: впарили нижнюю станцию в мохнатые руки! Вокруг средней станции заповедник, вообще-то! Очень интересно посмотреть, во что они превратят окружающий лес – там места нет под нормальную парковку».

«А на средней станции прям футбольное поле! Маленький пятачок, где невозможно будет нормально развернуться и поставить более 30 машин. Значит, будут ставить вдоль дороги на подъезде и оставлять всего лишь одну полосу для движения в две стороны».

«При Союзе отдыхающих было в пять раз больше, и канатку проектировали отнюдь не идиоты. Тошнит уже от дерибана».

«Интересно, а люди сошедшие с маршрутки, будут от трассы пешком туда вверх пиликать?

Они пока дойдут, им уже ничего не захочется».

«Ну да… узкое горлышко.... Зазывалы там ВСЕГДА пробку создают! Стоят и зимой, и летом! Разогнать их – и никаких пробок не будет 100%».

«И у нас появится ещё один привлекательный объект…" Чего??? То есть, до этого его не существовало?», – комментируют крымчане другую цитату Павленко из того же интервью.

Крымчане выдвигают версию, что все это затеяно в интересах высокопоставленных чиновников, имеющих недвижимость рядом с парком Воронцовского дворца:

«В Мисхоре просто надо кому-то дорогу от обычных людей освободить. И мы все прекрасно это знаем», – заявляют одни.

«Скоро и в Алупкинский парк с нижней дороги не зайдём. Вход будет с автовокзала Алупки», – добавляют другие.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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