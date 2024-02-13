«Порадовали»: обновленная канатка на Ай-Петри будет стоить туристам видов и удобств, а Крыму – реликтового леса

Популярный у туристов ялтинский «аттракцион» – канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» должна возобновить работу в июле текущего года. Правда, назвать эту новость позитивной трудно.

Как уже сообщал «Новый День», знаменитая канатка не работает с октября 2022 года. Тогда сообщалось, что власти ищут инвестора, который проведет техобслуживание самой дороги и благоустроит прилегающую территорию.

Но потом дорогу передали из муниципальной собственности и республиканскую, в мае 2023 громко объявили о появлении нового достойного арендатора-инвестора, правда, не назвав его имени. А затем выяснилось, что это созданная в том же 2022 году в Ливадии компания «Русь» с одним работником и имеющая связь с Севастопольской региональной общественной организацией ветеранов спецназа и участников боевых действий «Спецназ-Русь».

И вот сегодня глава Ялты Янина Павленко в интервью РИА Новости Крым заявила:

«Буквально вчера у нас с инвестором прошло совещание, главная задача – запустить этот туристически привлекательный объект, потому что он пользовался большой популярностью. Еще раз напомню, что канатная дорога уникальная, аналогов ей в мире не существует, и я думаю, что уже с июля мы однозначно ее запустим».

Вроде бы хорошая новость, но при ближайшем рассмотрении ситуация представляется не столь радужной.

Павленко сообщила, что канатка будет начинаться не с нижней станции на Алупкинском шоссе, как это было с момента открытия дороги, со средней площадки «Сосновый бор».

«В Мисхоре у нас постоянно возникал коллапс с движением транспорта, поскольку там очень узкое «горлышко» и очень большое количество автотранспорта», – пояснила градоначальница.

Дорога в этом месте, действительно, узкая. И из-за припаркованных машин, в том числе и микроавтобусов «бомбил», зазывающих туристов подняться на Ай-Петри на маршрутке, встречным автобусам зачастую приходилось разъезжаться в буквально в миллиметрах друг от друга. Но решить эту проблему можно было бы несколькими дорожными знаками и патрулем ДПС.

Но чиновники выбрали более радикальное решение, которое не только создаст проблемы для туристов, но и может нанести ущерб уникальной крымской природе.

Во-первых, до нижней станции канатки на Алупкинском шоссе было относительно легко добираться: из Ялты довольно часто ходят автобусы в Воронцовский дворец, останавливаясь по дороге во всех курортных поселках, у всех крупных санаториев и нижней станции канатки. А многие отдыхающие в Мисхоре и вовсе могли добраться до отправной точки пешком (правда, сетовали на узкие или отсутствующие тротуары).

Если же у канатной дороги «отрежут» нижнюю часть, туристы не только лишатся возможности созерцать «плывущие» под ногами виноградники и леса, но и вынуждены будут решать проблему, как добраться до новой отправной точки.

Дело в том, что средняя станция «Сосновый бор» – техническая, она не предназначена для посадки и высадки пассажиров. Соответственно, туда не ходит общественный транспорт. Добраться к ней сейчас можно по узкой, давно не ремонтированной дороге, на которой едва разъезжаются две легковушки.

Если идти пешком, то это около 2 км – сначала по Южнобережному шоссе от ближайшей остановки автобуса до своротки, а потом по этой узкой дороге. Тротуаров там, разумеется, нет.

Если же власти решат пустить к станции «Сосновый бор» автобусы, им придется расширять дорогу и делать разворотное кольцо, а для это придется вырубать окружающий лес – тот самый сосновый бор, который так живописно смотрелся из кабинки канатки.

А еще придется вырубить лес под автостоянки – для машин сотрудников и тех, кто решит приехать на аттракцион на машине.

И еще придется вырубить лес под кассы, туалеты, площадку ожидания и так далее – ведь, напомним, сейчас это всего лишь техническая платформа, не предназначенная и не предусмотренная для пассажиров. И это мы еще не говорим о чудовищной антропогенной нагрузке на лес, в котором пока не толкутся одновременно до тысячи туристов.

Иными словами, решение проблемы «узкого горлышка» на Алупкинском шоссе, предложенное чиновниками, может привести к уничтожению крупного лесного массива, причем на границе Ялтинского горно-лесного заповедника. И вряд ли это хорошая новость.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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