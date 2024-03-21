В Крыму ради туристического аттракциона вырубают заповедный лес

В Ялте завершили капитальный ремонт канатной дороги Ай-Петри: уже проведены технические рейсы. Об этом сегодня сообщила глава Ялты Янина Павленко.

«С огромным удовольствием приняла участие и поднялась на плато. Осмотрели также территорию в 5,5 га на Южнобережном шоссе (район поворота на Кореиз). До 1 мая здесь появится «welcome-центр» с кассами, санузлами, парковкой на 250 машин и местами для автобусов – экскурсионных и тех, что будут курсировать до средней станции канатной дороги и обратно.

В перспективе от этой же площадки будет начинаться новая канатка – ее сейчас проектируют. Сегодня же увидели ее новый логотип, в котором объединились горы, наш прекрасный заповедник и море. Этот проект, реализуемый инвестором, безусловно, станет еще одним ярким туристическим «магнитом» региона», – рассказала градоначальница. И показала проект «благоустройства» на фоне уже расчишенной территории. И это вызвало большие вопросы.

Скриншоты видео, размещенного в официальном telegram-канале Янины Павленко

Как уже сообщал «Новый День», до реконструкции средняя станция «Сосновый бор» – была технической и не предназначенной для посадки и высадки пассажиров. Туда не ходил общественный транспорт, а добраться до нее можно было по узкой, давно не ремонтированной дороге, на которой едва разъезжаются две легковушки. Дорога шла через лес, являющийся территорией Ялтинского горно-лесного заповедника.

Вот так эта территория выглядела на яндекс-картах в 2019 году: видите где-нибудь поблизости от станции пустырь площадью 5,6 гектаров?

А теперь обратите внимание на границы заповедника: в его зону входят все прилегающие к Южнобережному шоссе лесные участки.

Яндекс-карта

Карта по ссылке с официального сайта Ялтинского заповедника

Как стало возможным вырубить лес на заповедной территории? Эти участки вывели из состава ООПТ? Когда и на каком основании? «Новый День» направил соответствующие запросы в администрацию ФГБУ «Заповедный Крым» и в мэрию Ялты.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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