В Севастополе возобновили движение катеров между Радиогоркой и Артбухтой

В Севастополе возобновили движение катеров между Михайловской батареей и Артиллерийской бухтой.

Как уже сообщал «Новый День», пассажирскую линию «Артиллерийская бухта – Радиогорка» закрыли еще в начале ноября после сильного шторма. Ураган, обрушившийся на полуостров в конце того же месяца, окончательно «добил» эту инфраструктуру: на Радиогорке плавучий причал затонул, а береговой был сильно поврежден. Строить причалы придется практически заново, начало работ запланировано на 2025 год.

Чтобы возобновить катерное сообщение, было решено соорудить альтернативную посадочную площадку. Ее разместили на территории музейного комплекса «Михайловская батарея»:

адаптировали военный плавпричал к гражданским пассажирским перевозкам – на нем отбили борты и установили швартовые тумбы, чтобы катера могли безопасно швартоваться. Для перехода людей с плавпричала на стационарный причал Михайловской батареи сделали трап. На территории музея организован «коридор» для прохода пассажиров, установили пост транспортной безопасности.

Катера возобновили движение сегодня в 7 утра.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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