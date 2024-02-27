10 лет назад, 27 февраля 2014 года, в Крыму появились «вежливые люди».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром того дня жители Симферополя обнаружили над зданием Верховного совета развевающийся российский триколор. Что происходило внутри – было непонятно: в окнах лишь изредка мелькали лица в балаклавах.

Оказалось, что ночью в здание Верховного совета вошли вооруженные люди в неизвестной военной форме без опознавательных знаков. С собой у них были большие рюкзаки и крупные, по виду тяжелые, спортивные сумки. Находившихся в здании дежурных они попросили уйти домой. В ночь на 28 февраля похожие люди вошли в аэропорт Симферополя.

Именно с этими двумя событиями и связывают появление термина «вежливые люди».

По одной версии, мем появился после того, как утром из здания ВС вышел один из сантехников: он, якобы, спал в подсобке, и страшно перепугался, когда его разбудили люди с автоматами.

«Они помогли ему одеться, проводили на выход, пожелали удачного дня и помахали ему ручкой, – писала «Комсомольская правда». – Тут к этому сантехнику под десятки иностранных телекамер подошла украинская журналистка и сказала: «Иван Иванович, вас били? Вам закладывали пальцы в двери?» Он долго скреб щетину, не зная, что ответить. Тогда эта журналистка спросила: «Какие они, эти военные люди?» Он ответил: «Вы знаете, они какие-то вежливые». Отсюда и пошло выражение «вежливые люди». Другую версию связывают с рассказами сотрудников аэропорта: появившиеся вооруженные люди всех находившихся в здании «вежливо попросили выйти».

Горожане поначалу называли этих военных «зелеными человечками» – за их форму, но все отмечали: «пришельцы», действительно были вежливыми и в гражданскую жизнь не вмешивались.

Позднее выяснилось, что это – российские военнослужащие в новой экипировке.

«К солдатам на улицах довольно быстро привыкли. Они дежурили на всех важных объектах, занимали господствующие высоты, патрулировали города. И практически нигде не встречали сопротивление. Народ Крыма – будущие граждане России – во всем старался им помочь. И «вежливые люди» отвечали полной взаимностью», – пишет РИА Новости.

27 февраля Симферополь готовился к защите: в город съезжались мужчины со всего полуострова, горожане снимали с домов украинские флаги и вешали российские, создавались отряды самообороны, которые организовывали оцепление у правительственных зданий.

27 февраля в крымской столице объявился будущий президент Украины Петр Порошенко. Из года в год его версия того вояжа меняется: сначала он рассказывал, что хотел поговорить с депутатами Верховного Совета Крыма, потом – показать, что никто в ВСК за присоединение к России не голосовал, а концу президентского срока – перед выборами – начал утверждать, что прибыл в Симферополь 27 февраля 2014 года, «чтобы остановить те разрушительные процессы, которые начались».

Журналист РИА «Новый День» Ольга Картошина вспоминает:

«Он дошел до крымского парламента один квартал. Там, по словам Порошенко, его и сопровождающих «окружили зеленые человечки», военнослужащие регулярных сил РФ и людей в камуфляже, называвшие себя «крымской самообороной» (в других версиях в этом эпизоде фигурировала просто «пророссийская толпа», а окружала Порошенко полиция). Дав журналистам себя запечатлеть, группа киевлян направилась назад к вокзалу. По словам Порошенко, агрессивная толпа гналась за ним, и он едва унес ноги. Но журналисты запомнили, что киевляне ушли без помех и спокойно зашли в кафе-пекарню «Венские булочки»…»

Добавим, что в 2021 году на Украине, по инициативе партии действующего президента Зеленского «Слуга народа» при поддержке партии бывшего президента Порошенко «Европейская солидарность», разработали закон, запрещающий СМИ, в числе прочего, использовать выражения Русская весна» и «вежливые люди». Наказание – немедленное лишение лицензии.

Симферополь, Олег Яковенко

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