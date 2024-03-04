Суд зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за энергетической блокады Крыма

Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за энергетической блокады полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», утром 20 ноября 2015 вышли из строя высоковольтные линии 220 кВ «Каховская – Титан» и 330 кВ «Мелитополь – Джанкой». В стойках опор обнаружены механические повреждения, предположительно от взрывного устройства.

Чуть позже были обнаружены повреждения на стойке железобетонной опоры ВЛ-330 кВ «Каховская – Островская» и повреждения металлической опоры ВЛ-330 кВ «Каховская – Джанкой», расположенных в 45 километрах от Каховки. По данным Укрэнерго, энергоснабжение полуострова было понижено до 68% от необходимого.

В ночь на 22 ноября 2015 году поступление электроэнергии с территории Украины на полуостров полностью прекратилось, без света остались все населенные пункты. Тогда в МВД Украины заявили, что поврежденные ранее, но функционирующие опоры ЛЭП были вторично подорваны. Так началась энергетическая блокада полуострова, которая длилась до мая 2016 года.

За это время был протянут энергомост в Крым с материковой части России. Кроме того, на полуострове построили две новых теплоэлектростанции.

Подготовка иска началась осенью 2023 года. На тот момент организации, предприятия и индивидуальные предприниматели подали заявления о возмещении ущерба на общую сумму в 4 трлн рублей. Месяц назад речь шла уже о 5 трлн.

Сейчас суд зарегистрировал иск, подготовленный Госсоветом, о возмещении ущерба, нанесенного бюджету РК: сумма заявленных претензий превышает 3 трлн 156 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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