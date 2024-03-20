На Украине ширится парламентский кризис и конфликт с западными законниками

В Верховной Раде в очередной раз активизировалась дискуссия вокруг законопроекта, направленного на запрет Украинской православной церкви.

Как уже сообщал «Новый День», 9 июня 2023 года Киевский областной совет проголосовал за обращение к Верховной Раде о законодательном запрете деятельности на Украине православной церкви, имеющей каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения.

На основе этого обращения президент Зеленский инициировал законопроект о запрете любой религиозной организации, так или иначе связанных с РПЦ. Верховная рада приняла его в первом чтении. Это не понравилось ни Европарламенту, ни ООН: в первом заявил, что Украина никогда не должна стать членом ЕС из-за войны Зеленского со священниками, во втором – что законопроект не соответствует международному законодательству о защите прав человека.

Власти Украины обиделись, но движение по законопроекту притормозили.

Сейчас процесс пытается активизировать оппозиционная к Зеленскому партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», хотя законопроект инициирован правительством Дениса Шмыгаля. Первый уже собрали среди депутатов группу поддержки, но вторые по-прежнему не торопятся.

На этом фоне нешуточный переполох устроил юридический советник УПЦ, известный американский адвокат Роберт Амстердам, приславший в Раду письмо, в котором назвал законопроект «наибольшим очевидным вмешательством правительства в свободу вероисповедания в современной истории Европы».

Амстердам предупредил: если закон примут, его команда «будет работать на тем, чтобы санкции и другие правовые последствия были наложены на тех, кто позволит эту атаку».

Говоря о санкциях, Амстердам упомянул акт Магнитского, предполагающий введение персональных мер и действующий в США, Великобритании, Канаде и ряде других стран.

В Раде занервничали и обвинили Амстердама в абсолютно беспрецедентном вмешательстве «во внутренние дела Украины и давлением на народных депутатов, руководство Верховной Рады». Сейчас ряд депутатов собирается обратиться в СБУ, чтобы та в свою очередь попросила американских коллег из ФБР разобраться в «основаниях деятельности» Амстердама.

А законопроект требуют внести в сессионный зал. Но ситуацию осложняет продолжающий развиваться парламентский кризис: в Раде из-за нехватки голосов начали снимать с повестки дня уже вынесенные на рассмотрение законопроекты. В том числе и закон Зеленского о двойном гражданстве и «подгоняемый» Минобороны закон о мобилизации.

Причина в том, что во фракции «Слуга народа», считающейся формально монобольшинством, наблюдаются разброд и шатание: многие не хотят брать на себя ответственность и оставаться в парламенте. Кроме того, нарастает напряжение между «слугами» и Офисом президента: депутаты недовольны, что их мнение не учитывается и Банковая управляет фракцией путем директив и запугивания.

Аналогичная ситуация отмечается и в других депутатских группах. Оппозиция уже называет провальные голосования свидетельствами «конца монобольшинства».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube