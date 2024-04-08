Экс-министр культуры Крыма, осужденная за взятку, заявила о желании служить в зоне СВО

Экс-министр культуры Крыма Вера (она же Арина) Новосельская заявила о желании служить в зоне СВО. Об этом сообщил член ОНК Москвы Арслан Хасавов.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельская – это единственный крымский министр, вошедший в первый состав неукраинского правительства 27 февраля 2014 года, и умудрившийся сохранить должность в течение 7 лет.

Последний год ее министерской деятельности был отмечен громкими скандалами: 11 марта 2021 года она с матом ворвалась в эфир республиканского совещания по строительной отрасли. Через несколько дней ошарашила министра экономического развития РФ Максима Решетникова орлольвом и воротами в ад. 1 сентября явилась на торжественную линейку в школу в прозрачном кружевном костюме, а в ноябре 2021 года ее задержали за взятку в размере 25 млн рублей. По версии следствия, эти деньги министр получила от бенефициара ООО «Меандр» за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства».

Вину Новосельская не признала, однако суд признал ее виновной и приговорил к 10 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере пятикратной суммы взятки – это более 129 млн рублей. Кроме того, после отбытия наказания Новосельская не сможет в течение 15 лет занимать должности в государственных структурах.

Приговор был вынесен в июле 2023 года, но, как оказалось, Новосельская до сих пор находится в следственном изоляторе.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской, – цитирует Арслана Хасавова РИА Новости. – Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО».

По словам самой Новосельской, заявление она написала еще 3 месяца назад, но ответа до сих пор не получила. Пока не совсем понятно, чем экс-министр собирается заниматься в зоне СВО: она получила музыкальное образование, работала учителем по классу фортепиано, директором школы эстетического воспитания, руководила театром кукол, была помощником депутата, заместителем министром и министром культуры республиканского масштаба.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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