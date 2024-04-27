И вот опять: крымчанам снова обещают масштабную перезагрузку власти

Крымчанам в очередной раз обещают масштабную перезагрузку власти по итогам выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полномочия действующего Госсовета Крыма, а вместе с ним главы республики и назначенного им правительства, истекают в сентябре текущего года.

Новые выборы пройдут по прежней схеме: крымчане будут голосовать за депутатов и уже вновь сформированный Госсовет выберет главу РК.

«Выборы – сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдёт перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время, – заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. – С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к ее реализации».

Напомним, что 5 лет назад тоже говорилось о переформатировании власти. Правда, речь об этом зашла уже после выборов, но сути это не меняет:

«Я абсолютно убежден, что он приготовил для нас интересные решение в сфере управления», – говорил после переназначения Аксенова главой РК спикер Госсовета Константинов.

«После минувших выборов в республике идет процесс переформатирования всех органов власти, выстраивается новая, более эффективная модель управления, – заявлял сам Аксенов. – Власть – это, прежде всего, ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов».

Крымчане ему тогда не поверили: «Как я поняла, за прошедшие 5 лет не было эффективной системы управления, и выстраивать ее начали только сейчас – после выборов. А через 5 лет тоже самое будет?» – задавала риторический вопрос одна из жительниц республики. И оказалась провидицей.

Кстати, про «ответственность и профессионализм, наличие моральных качеств и правильных мотивов у претендентов»: только в минувшем году тот же Аксенов отправил в отставку четырех министров, в этом году – еще одного, и двум – пригрозил увольнением. Ну, и история с экс-министром культуры Верой Новосельской тоже весьма показательна.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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