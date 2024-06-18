Кто эти люди? В Крыму началась реализация масштабного проекта по созданию круглогодичных курортов

В Крыму началась реализация масштабного проекта по созданию круглогодичных курортов – «Золотые пески России» и «Крымская Ривьера». Планы, действительно, грандиозные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проекта предполагается превратить 12-километровую полосу необустроенного морского берега между Евпаторией и Саками в самую большую в России 20-километровую набережную и яхтенную марину, а для этого передвинуть дорогу и изменить вид на море. Задача: создать инфраструктуру, для того, чтобы в сезон только на этой территории смогли отдыхать до 1 миллиона туристов.

Заявляется, что федеральный бюджет вложит в проект около 13 миллиардов рублей, а частный инвестор – около 76 млрд (60 млрд – в «Золотые пески», 16 млрд – в «Крымскую Ривьеру»).

В этой истории много интересного.

Во-первых, в роли застройщика (в некоторых версиях – инвестора) выступает группа компаний «Монолит», которая лет пять назад начала строить в Евпатории прямо на пляже жилой комплекс «Золотые пески». Правда, власти Крыма поспешили объявить этот и ряд других объектов рекреационными и стратегическими.

К 2022 году обычный жилой комплекс дорос до уровня туристического центра: соглашение о реализации этого проекта министр финансов Республики Крым Ирина Кивико и генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов подписали в рамках ПМЭФ. Презентовался проект с размахом: заявлялось, что это будет «новая витрина республики», благодаря строительству комплекса район получит 1,5 тыс новых рабочих мест, а турпоток вырастет на 500 тыс человек ежегодно.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что более 59 млрд рублей будут вложены в создание комплекса апартаментов и коммерческих помещений, которые будут продаваться и сдаваться в аренду. А 50 млрд даст РНКБ, остальное – госинвестиции.

К марту 2024 года «Золотые пески», как и «Крымская ривьера» разрослись в проекте до федеральных круглогодичных морских курортов. Застройщик при этом не изменился – все та же группа компаний «Монолит».

Фокус в том, что в Республике Крым нет такого юридического лица. Зато есть ООО «Группа предприятий «Монолит» (это его учредитель в 2022 году подписывал соглашение с главой крымского Минфина) и ООО «Группа инвестиционных компаний «Монолит», регулярно получающая довольно жирные господряды: например, в 2022 году сообщалось о контрактах почти на 3 млрд рублей.

Эти две компании заявили схожий юридический адрес: Симферополь, ул. Бородина – 18д, отличается только номер офиса. А еще у них очень похожи адреса электронной почты c редко встречающимся доменом, что наталкивает на мысль об афиллированности компаний. Кстати, этот домен принадлежит ООО «Управляющая компания «КМ». В Крыму зарегистрирована одно юрлицо с таким названием, его учредитель – ООО «Группа предприятий «Монолит».

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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