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Среда, 3 июля 2024, 07:57 мск

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Российская ПВО уничтожила десять дронов над разными регионами и два безэкипажных катера

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны, дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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