Бастрыкин затребовал доклад о расследовании происшествия с внучкой крымского миллионера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту травмирования 2-летнего ребенка в симферопольском парке имени Гагарина.

Как уже сообщал «Новый День», 12-летняя девочка на прокатном электросамокате въехала в коляску, в которой находился 2-летний ребенок. Школьница с места происшествия уехала, а малышке понадобилась помощь: у нее диагностировано рассечение лба.

ГСУ СК РФ по РК и Севастополю начало доследственную проверку, в рамках которой, в том числе, будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности прокатной компанией.

Между тем, отец школьницы заявил «Mash на волне», что «вопросы с пострадавшей стороной решены, если понадобится помощь, ее окажут. С дочерью проведут беседу. Если выяснится, что она виновата, будет наказание».

Возможно, родитель предполагает, что коляска сама могла наехать на электросамокат.

Напомним, отце девочки ранее работал в правоохранительных органах, а один из ее родственников – местный миллионер Иосиф Файнгольд.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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