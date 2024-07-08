На восстановление газопровода в Алуште потребуется не менее недели

Около суток потребовалось на то, чтобы полностью потушить пожар в окрестностях Алушты.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 июля в лесном массиве рядом с гордом произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лес.

К 3 час утра 7 июля пожар локализовали, открытое горение лесной подстилки ликвидировали около 7:30. Полностью все потушили только к 9 часам вечера. Всего выгорело около 4,2 тысячи квадратных метров.

Между тем, специалисты уже приступили к восстановлению газопровода Заявлено, что на ремонт потребуется 7-10 суток. Напомним, что без газа остаются 14 населенных пунктов.

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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