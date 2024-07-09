В Крыму существенно выросла глубина бронирования отелей

Власти Крыма ожидают, что в текущем году республику, как и в прошлом сезоне, посетят не менее 5,2 млн туристов. Об этом сообщил заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк. При этом заявляется о значительном росте турпотока.

Как уже сообщал «Новый День», в июне, согласно официальным данным, РК посетили 747 тысяч туристов, что на 25% выше аналогичного прошлогоднего показателя. В целом за первое полугодие турпоток увеличился на 15%. Загрузка мест размещения на сегодняшний день составляет 54%. Уровень бронирования на июль, по словам Гулюка, – 52%, на август – 49% (накануне министр туризма Крыма Сергей Ганзий называл соответственно 51% и 47%).

При этом, утверждают в ведомстве, если в прошлом году глубина бронирования составляла в среднем 2 недели, то сейчас – 120, а у некоторых отелей – 180 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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