Популярный крымский город-курорт оставили без горячей воды и ограничили в энергоснабжении

В Евпатории ограничивают подачу электроэнергии и отключают горячую воду. Об этом сообщил глава города Александр Юрьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы связаны с жарой и ремонтом центрального водовода.

«На данный момент остро стоит вопрос по горячему водоснабжению города. В связи с работами по замене участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно для Евпатории с учетом находящихся у нас туристов. Если мы включаем горячую воду, то увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды, – заявил Юрьев. – Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения. Исключение – роддом и дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это нужно для того, чтобы у всех была холодная вода».

Напомним, с 4 июля в городе действует график подачи воды: с 23:30 до 6:00 давление снижается до 0,5 – 1 атмосферы.

Еще одна проблема – энергообеспечение: из-за очень жаркой погоды увеличилось энергопотребление, что приводит к аварийным отключениям в разных районах города.

«Сейчас главный приоритет – подача электричества в спальные районы и санаторно-курортный комплекс. Прошу отнестись с пониманием предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений. При необходимости будем переключать линии для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев», – предупредил Юрьев.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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