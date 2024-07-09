Кто больше? Регионы России устанавливают рекорды энергопотребления

В России обновлены летние максимумы энергопотребления. Рекорды фиксируются на фоне аномальной жары во многих регионах.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве топлива и энергетики Крыма, новый летний максимум в ЕЭС России составил 137 тыс 224 МВт (+3 тыс 125 МВт к предыдущему показателю), а с учетом технологически изолированных территориальных энергосистем рекордный пик нагрузки в энергосистеме страны зарегистрирован на уровне 138 тыс 742 МВт (+3 тыс 271 МВт).

В период с 3 по 9 июля этот показатель обновлен и 28 регионах страны.

Самый большой рост – плюс 1 тыс 515 МВт отмечен в энергосистеме Москвы и Московской области. На втором месте Воронежская область – плюс +146 МВт; на третьем – Республики Татарстан, увеличившая предыдущий рекорд на 124 МВт.

Максимум потребления в энергосистеме Севастополя и Республики Крым зафиксирован на уровне 1 тыс 490 МВт, что на 54 МВт выше предыдущего рекорда.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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