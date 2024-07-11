В Алуште восстановили газопровод, газа пока нет

В Алуште восстановили газопровод, газ полностью вернется в дома жителей города и14 поселков к воскресенью. Об этом рассказала глава города Галина Огнёва.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 6 июля в лесном массиве рядом с гордом произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лес.

Пожар тушили почти сутки. Без газа остались сам город и 14 поселков. Специалисты заявили, что на ремонт трубы понадобится 7 – 10 дней.

Однако газопровод почили раньше срока. С 7:00 часов 11 июля начаты пуско-наладочные работы по возобновлению газоснабжения потребителей: 11-12 июля газ должен вернуться во все дома Алушты, 12-13 июля – в поселки Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лаванда, Семидворье, села Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.

Для оперативного возобновления газоснабжения власти обратились с просьбой к управляющим компаниям и жителям городского округа Алушта перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудников Крымгазсетей к газоиспользующему оборудованию.

Алушта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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